Cristiano Bacci, treinador do Boavista, comentou a derrota frente ao Famalicão, por 2-0, no arranque da 20.ª jornada da Liga.

(jogo) Até começamos bem. Fomos pressionantes, sempre no meio-campo adversário, até sofrermos o primeiro golo. Nos primeiros minutos, foi difícil reagir, mas no fim fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte, ficámos ligados ao jogo apesar do segundo golo que sofremos.

(ausência de Seba Pérez) Comigo, desde o início, jogaram e continuam a jogar os jogadores que estão ligados ao momento da equipa. Vai ser sempre assim. Os jogadores que estão prontos para a luta, vão jogar.

(queda de rendimento após os golos sofridos) Não estou muito de acordo quanto à primeira parte, fizemos um bom jogo, apesar de ter acabado com 1-0 para o adversário. O desgaste mental é importante, mas apesar da nossa situação os jogadores deram tudo e estiveram ligados até ao final.

(mercado) Não quero ser pouco simpático, mas não respondo a isso.

(limite da resistência da equipa) Dia a dia, jogo a jogo, vamos ver. O que posso garantir, como o fiz na antevisão ao jogo, é que quem entrar em campo vai, com certeza, honrar a camisola. Hoje isso foi cumprido.

(já pensou em demitir-se?) Os homens veem-se nos momentos de dificuldade, e eu sou homem. Depois vamos ver.