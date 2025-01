Declarações de Cristiano Bacci, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga:

«O resultado foi um resultado certo. O Braga mereceu, a única coisa que fica é que tivemos situações para fazer 2-1 quando o resultado estava aberto e isso podia mudar o jogo. Mas, de resto, o resultado está certo».

[Gerir emoções está a ser complicado?] «Como pedi aos meus jogadores antes do jogo, a única coisa que quero é os jogadores saírem do campo sem que se possa dizer alguma coisa deles. Não posso dizer nada sobre a postura dos jogadores. Nada a dizer, o trabalho é a base do meu comportamento».

[Justificação para esta atitude do Abascal, não sendo a primeira vez que um jogador experiente do plantel perde a cabeça] «Não é a primeira vez que acontece, com jogadores experientes; por vezes a frustração leva os jogadores para o caminho errado».

[Face ao rendimento da equipa não sente que a SAD terá de reforçar sob pena de ser complicada a manutenção?] «Não quero falar sobre isso».