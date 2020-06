Declarações de Daniel Ramos, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) sobre o Sp. Braga:

[Segredo para o triunfo] «Um só aspeto é pouco para considerar um segredo. Acho que há um lado estratégico, um lado físico e também um desempenhar de funções e o cumprir do que é delineado. Hoje cumprimos muito do que foi treinado. Tínhamos uma estratégia, no sentido de não dar muito jogo interior à equipa do Braga. Depois há o lado físico e a equipa está muito bem, com uma disponibilidade excecional. Depois a união, que foi muito visível por parte da equipa. Podia até nem ter dado em vitória, mas pelo que fizeram dou os parabéns aos jogadores, independentemente do resultado. A equipa cumpriu o que estava defendido. Faltaram alguns aspetos, pela valia do Braga, nomeadamente maior capacidade de ter a bola. Acreditámos no processo e equipa teve grande rigor, determinação e união».

«Temos de ser versáteis, perceber quem temos pela ferente e o que conseguimos impor ou não. Isso foi falado nesta paragem. Temos de ter plano B, com rigor e disciplinados do ponto de vista tático. Mesmo o lado exibicional, para quem está mais desatento, nós ocupámos muito bem os espaços. Se olharem para isto de uma forma muito verdadeira, as oportunidades do Braga por jogo interior esfumaram-se. Se olharmos às oportunidades que o Braga cria normalmente e às que criou hoje vemos que foram muito reduzidas, se calhar igualámos no que a oportunidades claras diz respeito».

[Nível exibicional constante no pós-pandemia. Ponta final pode levar mais longe?] «A equipa preparou-se muito bem na paragem, tivemos ações importante de ‘coaching’, vi grande disponibilidade e capacidade para responder a uma proposta que fiz. Vi que temos capacidade para fazer mais e olhar olhos nos olhos qualquer equipa. A competência passa muito por acreditar no processo. A proposta tem sido aceite, basta ver o que acontece no balneário neste momento, a grande alegria pelo que é conquistado em jogo. Digo com certeza que tenho 27 jogadores satisfeitos com o que está a ser feito, estando a jogar ou não, o que é recompensador para um treinador».