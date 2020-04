Daniel Ramos, treinador do Boavista, admitiu que o seu desejo é o regresso da primeira liga, numa altura em que uma possível retoma ainda é uma total incógnita, devido à covid-19.

O técnico dos axadrezados reforçou que é um sentimento que todo o plantel tem. «Eu gostava que o campeonato terminasse. É o desejo, não só meu, mas de toda a equipa, que o campeonato termine. Respeitando todas as decisões que venham a ser tomadas, gostávamos de terminar o campeonato a jogar, se possível», afirmou ao site da liga.

Daniel Ramos admitiu que tem falado regularmente com os jogadores do Boavista e até revelou um dos assuntos das conversas. «Uma das coisas que hoje foram faladas foi: se alguém tiver algum tipo de dificuldade durante estas semanas, e ainda para mais nestas que aí vêm e que serão de ainda maior saturação, estamos aqui todos para ajudar. Quero que partilhem isso com o grupo e que tenham a liberdade e a frontalidade para o fazer», referiu.