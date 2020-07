Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 frente ao Marítimo, no jogo que abriu a 31.ª jornada da Liga:



«Se dividirmos o jogo em parte, temos 27 minutos muito bons. Entrámos bem no jogo e jogámos como queríamos, tivemos boa qualidade de jogo e boas dinâmicas. O Marítimo sentiu muitas dificuldades em responder. Conseguimos três boas situações que podiam ter resultado em golo. O Marítimo, na primeira oportunidade, apanhou-nos desalinhados e chegou ao 1-0. Houve equilíbrio e em cima do intervalo perdermos um jogador. Isso faz muita diferença.



Na segunda parte demos a bola ao Marítimo e procurámos encontrar espaços para sair em transição. A estratégia passava também por ter posse. Pedi para jogarmos com cabeça e não perdermos o discernimento. Ficámos um pouco curtos porque faltava um jogador, ficámos curtos porque faltou o último passe e ficámos curtos porque não aproveitámos algumas bolas paradas.



Foram acontecendo situações no jogo que enervaram a equipa e não chegámos ao que queríamos. A equipa lutou até ao final e dignificou a camisola.»



«Os golos fazem a diferença muitas vezes. Dá confiança a uns e retira a outros. Perdemos alguma confiança com o golo sofrido e o Marítimo ficou mais cómodo. A equipa precisa de aprender a conviver com isso: quando está a controlar e sofre, tem de ter a maturidade para se voltar a encontrar. O que me agrada enquanto treinador é ver a evolução da equipa. Precisamos de crescer, mas este é o caminho.



Tomás Reymão? Na semana passada foi o Luís e ainda há mais dois [jovens] por utilizar. Prometi ao grupo de trabalho que à medida que os objetivos fossem conquistados... eles trabalharam muito e merecem respeito pela evolução que tiveram. Ninguém conhecia o Cardozo, que ainda é júnior, e já tem muitos minutos. O Luís entrou no último jogo e hoje o Reymão. Estamos a lançar jovens que podem ser o futuro do clube. Eles estão a merecer estas oportunidades.»