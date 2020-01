Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate na estreia ante o Portimonense (1-1), em jogo da 15.ª ronda da Liga:



«Como imaginam queríamos vencer e estivemos bem perto de o fazer. Sentimos que foram dois pontos perdidos e saímos com um sabor amargo.»



«O jogo teve duas partes diferentes. Na primeira parecia que estávamos ligados à corrente, estávamos muito elétricos, mas a pensar pouco com bola. Não tivemos serenidade para acalmar e ligar o jogo. Na segunda metade melhorámos, estivemos mais tranquilos.



As duas equipas não correram muitos riscos, tentámos chegar à baliza contrária. Fomos mais acutilantes e pressionámos mais perto da baliza deles, porque perdíamos a bola também mais à frente. Chegámos ao golo, mas foi invalidado. Mal invalidado na minha opinião. Depois ficámos em vantagem e controlámos o jogo até ao golo de bola parada. Estávamos convencidos de que íamos vencer.»



[O que gostou mais e o que gostou menos até agora na equipa]:



«Gostei da predisposição diferente da equipa, embora o «chip» ainda não esteja como se quer. É um processo de trabalho. A equipa foi mais agressiva em vários momentos, teve capacidade para reagir à perda e para pressionar mais à frente com as linhas mais subidas. Isso foi um ganho, além de outros aspetos.



Por outro lado, o que gostei menos foi a pouca solidez desses momentos. É preciso muito mais para sermos capazes de conseguir um jogo diferente Isso requer tempo, trabalho e confiança. Há que trabalhar em cima do que temos. Não foi o que queríamos, mas vamos à procura de mais e pouco a pouco, consolidar o nosso trabalho.»



[Titularidade de Bueno e Helton]:



«Sem entrar em detalhes, tenho grandes guarda-redes. Tanto o Helton como o Bracali são muito competentes. Por determinados critérios, entendi que o Helton cumpria os requisitos para jogar no imediato. Tenho confiança total nos dois e nos restantes guarda-redes.



O Bueno deu-me excelentes indicações semanais. Tem capacidade para ajudar e ainda pode crescer no jogo. Ele precisa de sentir confiança para conseguir um alto desempenho. Sentiu essa confiança mais depressa que outros. Queremos jogadores que se assumem para ajudar a equipa. Do ponto de vista geral houve vários jogadores que estiveram a um bom nível. Faltou algo mais claro, mas estou satisfeito com muita gente.»



[Sobre o mercado]:



«A seu tempo. Ainda não posso adiantar nada sobre esse assunto. A direção pediu-me para analisar. O jogo faz parte da análise tal como o treino. Já houve conversas, mas ainda não há nada de conclusivo. A seu tempo irão saber.