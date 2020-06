Na véspera de receber o Moreirense, Daniel Ramos preferiu não falar sobre o seu futuro no comando técnico do Boavista. Tal como o Maisfutebol noticiou, Vasco Seabra é escolhido pela direção axadrezada para suceder ao treinador de 49 anos.



«O que posso adiantar é simples. Ficámos de falar a seu tempo e agora nesta reta final. Como sabem, não tenho contrato, o clube não tem obrigação de fazer contrato, nem eu com o clube. Ficámos de falar como pessoas sérias. Vão existir conversas e isso ficará para a frente. Isso não me preocupa minimamente. Continuar ou não vai ser equacionado e logo vemos», referiu, em conferência de imprensa.



De seguida, Daniel Ramos mostrou-se confiante para o embate com os cónegos, partida que marcará o regresso de ambos emblemas à competição após a interrupção da Liga devido à pandemia de Covid-19.



«Sentimos que fizemos uma boa preparação e estamos confiantes de que podemos reiniciar da melhor forma», disse, afastando a suspeita de que os seus jogadores poderão sentir-se ansiosos após três meses de paragem.

«O desejo era voltar a jogar. Tenho sentido a equipa disponível para encarar estes 10 jogos [que faltam] com otimismo e fazer o que lhe propus. Vejo os jogadores muito alegres e disponíveis, empenhados em cumprir os comportamentos que desenhámos e isso é muito bom», acrescentou.

Além de terem trabalho aspetos físicos, o treinador do Boavista revelou ainda que o plantel aproveitou a quarentena para «fazer formação» e considerou que isso «foi importante para estabilizar emocionalmente os jogadores».

«Tivemos durante algumas sessões um mentor, que foi o professor Sérgio Almeida, ligado à neurociência», informou Daniel Ramos, explicando que tais sessões incidiram sobre o autoconhecimento e visaram ultrapassar as dificuldades que a quarentena produziu.

«A ideia foi fortalecer-nos interiormente e prepararmo-nos para chegar mais fortes ao reinício do campeonato. Foi uma boa base para chegarmos a este momento mais confiantes. Acho que ninguém fez isto e que fomos pioneiros neste aspeto», concluiu.



Stojiljkovic, suspenso, é a única baixa dos axadrezados para a receção ao Moreirense, às 21h15 da 25.ª jornada da Liga.