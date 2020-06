Na véspera da receção ao V. Setúbal, Daniel Ramos «quer dar continuidade ao grande resultado» conseguido em Braga e desvalorizou o facto de o Boavista ter superado a barreira dos trinta pontos.



O técnico lembrou o caso do Arouca em 2017, que foi despromovido com mais de trinta pontos, razão pela qual repisou a ideia de que a equipa não pode tirar o pé do acelerador e que os «32 pontos não podem significar que está feito».

«Isso não pode existir e não vou permitir que tal aconteça», referiu, vincando que «tem de haver ambição de querer sempre mais».

Os axadrezados são a terceira melhor defesa do campeonato, com 24 golos sofridos. No entanto, Daniel Ramos frisou que é «redutor avaliar o Boavista apenas por esse prisma».



O treinador de 49 anos pretende «rigor, intensidade e aumentar a qualidade de jogo» da pantera para deste modo valorizar o plantel e «sair da melhor forma possível do campeonato».

«Não há espaço nenhum para relaxar, tem de haver exigência máxima», reiterou.

Questionado acerca da receção aos sadinos, invictos há quatro jogos, Setúbal, e depois da vitória em Braga, Daniel Ramos elogiou o trabalho de Julio Velázquez.

«O Vitória apresenta boas dinâmicas pelos corredores, assume riscos e melhorou claramente» disse Daniel Ramos, referindo-se à entrada do técnico espanhol.



O Boavista-V. Setúbal está agendado para esta quinta-feira, às 19h00, no Bessa.