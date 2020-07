Declarações do treinador do Boavista, Daniel Ramos, na flash interview da BTV, após a derrota com o Benfica, por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Tivemos uma entrada muito boa, tivemos controlo do jogo até ao golo do Benfica. Perder assim não é desprestígio nenhum. Quando se tenta, quando se quer e quando não se foge à nossa identidade custa, mas não é desprestígio. Cometemos alguns erros e o desnível do 3-0 tem muito a ver com isso. Ao intervalo o desafio foi tentar ganhar a segunda parte, parabéns à minha equipa porque venceu a segunda parte. O Benfica acaba por ganhar bem, mas demos boa réplica e se tivéssemos feito o 3-2 relançávamos o jogo. Se queremos que a equipa evolua é preciso jogar contra estas equipas e jogar cara a cara. Perdemos com dignidade. Jogámos para ganhar e mostrámos grande carácter.

[Primeiro golo é o momento do jogo?] Acredito que sim. O Benfica estava muito intranquilo, estávamos a mandar no jogo. Aquele golo foi um revés, deu outra confiança e outra margem ao Benfica e a nós retirou-nos confiança. Para mim foi o momento chave do jogo. Se queremos um Boavista melhor há que arriscar mais e é isso que estamos a fazer.»