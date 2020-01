Daniel Ramos quer um Boavista a jogar «um futebol mais atrativo, do qual as pessoas gostem» na receção ao Portimonense, numa partida referente à 15.ª ronda da Liga.



«Não vou destapar o que vai ser a nossa estratégia. O que posso dizer é que o treino vai ser implementado e há naturalmente diferenças a vários níveis, porque cada treinador entra com as suas ideias», apontou o técnico, após ser questionado quanto ao que o separa das ideias do seu antecessor.



«Há uma ideia de jogo que pode e vai ser melhorada e vai romper com determinados comportamentos do passado. Vou fazer valer as minhas ideias independentemente daquilo que se fazia.»



O treinador de 49 anos explicou que a preocupação foi «preparar a equipa o melhor possível» e deixou elogios ao conjunto algarvio.

«O Portimonense tem praticamente o mesmo plantel da época passada, não está na posição que o seu plantel merece, porque merece mais», considerou, acrescentando querer «começar da melhor forma, a vencer e se possível com uma exibição boa e convincente».

Daniel Ramos observou ainda que não «está à espera de facilidades» pese embora a formação orientada por Folha não esteja a fazer uma temporada regular.

O Boavista, 9.º classificado, com 18 pontos, recebe o Portimonense, 16.º, com 12, num encontro da agendado para as 15h30 deste sábado, no Estádio do Bessa.