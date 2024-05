Salvador Agra, jogador do Boavista, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a derrota na visita ao FC Porto, por 2-1, na 33.ª jornada da Liga:

«[Que sentimento tem?] Demos tudo, mas não foi desta, vai ter de ser para a semana.»

«[Como sentiu a equipa hoje numa estratégia diferente?] A nossa ideia era proteger os jogadores em risco de exclusão, mas nunca no pensamento de facilitar, nada disso. Como viram, demos uma grande resposta perante um grande rival como o FC Porto. Quando assim é, é lindo de se ver. Sejam 20, 25 ou 30 jogadores, estamos disponíveis para dar tudo pelo clube, é a mística, é o que nós com mais idade passámos para o resto do grupo. Ficou à vista de toda a gente o que aqui demonstrámos.»

«[Fazem um grande golo, qual foi o pensamento depois?] É normal, não jogámos contra uma equipa qualquer, o FC Porto é uma grande equipa do campeonato, mas batemo-nos bem e por vezes temos de sofrer. Estivemos perto, não conseguimos, vamos ter de conseguir para a semana. Um agradecimento aso adeptos que mereciam isto e muito mais hoje. Para a semana, se tudo correr bem, estaremos a festejar com eles.»

«[Manutenção] Gostávamos de ter todos disponíveis, mas hoje demos uma resposta de que todos têm qualidade para jogar, é com esse espírito que vamos para o próximo jogo.»