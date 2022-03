Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após vitória sobre o Boavista, no Bessa.

«Foi um jogo muito competente da nossa parte. Depois do jogo com o Lyon passou-se de tudo com a equipa. Estávamos dentro do avião às 3h da manhã, voltámos para o hotel, com os jogadores a irem dormir às 5h. no dia seguinte, tivemos os jogadores parados no campo a preparar a estratégia para um jogo que sabíamos que era difícil, um dérbi muito aguerrido e com muita paixão.

Mas entrámos com um espírito fantástico, apesar do contratempo de o Taremi não poder dar o contributo. Fomos guerreiros, conseguimos que o Boavista não chegasse com perigo à nossa baliza. Podíamos ter decidido de outra forma noutras situações. A atitude competitiva esteve sempre presente, fomos à procura do segundo golo e só aos 87 minuto é que o Boavista, sem nada a perder, se aproximou da nossa área. Passámos por muito nestes últimos três dias e apesar disso conseguimos fazer um jogo de bom nível.»

[sobre o teste positivo de Taremi, que ia ser titular]

«Apesar de todos os jogadores saberem o que queremos para o jogo, essa sitaução muda sempre. Entrámos um pouco diferente, com uma espécie de losango para não dar referencias ao Boavista. Conseguimos criar e condicionar a organização defensiva do Boavista, pena não termos concretizado mais golos.»

[Sobre os 55 jogos sem perder]

«Tem significado se festejarmos o título em maio. Esta paragem é benéfica, vimos de uma densidade competitiva brutal e é importante dar descanso à equipa. Estou contente com esses números, é trabalho meu, da equipa técnica e de todo o grupo de trabalho.»