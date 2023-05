A FIGURA: Bozeník

O avançado esloveno andou praticamente toda a temporada a saltar do banco, porque Yusupha teve um ano estrondoso. Contudo, face à lesão do colega, teve a oportunidade de fechar em beleza e apontou dois golos – até podiam ser três, mas um tento foi anulado por um centímetro. Está cedido pelo Feyenoord aos boavisteiros e será curioso perceber se continua no Bessa.

O MOMENTO: o início da polémica, 62m

Os ânimos aqueceram – e muito – no 3-1 do Boavista (62m). Os jogadores e equipa técnica do Desp. Chaves ficaram a protestar imenso, pois o lance teve origem num ressalto nas pernas do árbitro, mas o VAR validou o golo. Logo de seguida, duas expulsões incapacitaram os flavienses.

Makouta

Um dos principais jogadores da temporada do Boavista. Rasgou linhas, conduziu a bola sem deixar que a roubassem, apareceu em zonas de finalização, marcou e assistiu. Mais um jogo em que encheu o meio-campo.

Sandro Cruz

Foi lançado ao intervalo e precisou de menos de um minuto para agitar o jogo, ao estar na origem do golo dos flavienses.