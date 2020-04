Nos últimos dias surgiram rumores acerca de uma eventual saída de Diogo Leite do FC Porto para o Valência. O médio ofensivo do Boavista, Alberto Bueno, deixou elogios ao jovem defesa e antigo colega de equipa.



«A verdade é que estou bastante desligado dessa parte do futebol. Não ouvi nada. É verdade que convivi pouco tempo com o Leite no FC Porto. Parece-me um bom central, jovem, trabalhador e bom rapaz», disse, em entrevista ao diário AS.



«20 milhões pelo Diogo Leite? Não estou por dentro desse assunto. Mas se o contratarem por esse dinheiro, as pessoas que o viram terão os seus argumentos», acrescentou.



O jogador espanhol de 32 anos sublinhou ainda que está a desfrutar da etapa nos axadrezados. «Levo ano e pouco aqui e a verdade é que estou muito feliz.»