Fabiano, defesa do Boavista, em declarações à Sport TV após a derrota contra o Sporting:

«Sofremos o golo muito rápido, logo no inicio do jogo. Tínhamos ideia de fazer pressão na linha média e esse golo muito cedo cortou um pouco. Na segunda parte criámos mais, mas, infelizmente, não conseguirmos converter em golo. Agora é pensar no próximo jogo.»

«Sabíamos que ia ser difícil jogar aqui, mas o golo muito cedo dificultou um pouco, mas em momento nenhum desistimos.»