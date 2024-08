Gustavo ‘Madjer’ Sá marcou o único golo da vitória sobre o Boavista e mantém o Famalicão na liderança do campeonato, em igualdade pontual com Sporting e FC Porto. O golo de calcanhar, logo aos seis minutos, do jovem prodígio famalicense foi o presente ideal para o 93.º aniversário do emblema minhoto, que somou o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos.

A entrada forte da equipa de Armando Evangelista valeu um golo, mas acabou por adormecer à sombra da vantagem. Os axadrezados só na segunda metade é que tomaram conta do jogo, no entanto as ocasiões de golo foram escassas e os pontos acabaram ficaram em casa. Regressaram ao Bessa de mãos vazias.

Treinadores não mexem

Equipa que ganha não se mexe e Armando Evangelista cumpriu a velha máxima do futebol, repetindo o onze utilizado na vitória (0-3) frente ao Estrela da Amadora. Cristiano Bacci não venceu na ronda anterior, mas também não fez alterações no onze. O técnico fez alinhar de início a mesma equipa que perdeu (0-1) no Bessa com o SC Braga.

O Famalicão entrou cheio de força no campeonato – dois triunfos, um deles sobre o Benfica –, e ainda sem golos sofridos, tal como FC Porto e Vitória. Por isso, a entrada em jogo também foi a todo o gás e percebia-se que no pensamento estava a palavra ‘vencer’ e manter-se colado no grupo da frente – leões e dragões já tinham vencido o jogo desta jornada.

Bem cedo a turma famalicense entrou à procura do golo e marcou mesmo. Arrancada de Francisco Moura pela esquerda, ele que é pretendido pelos portistas, ganhou em velocidade e cruzou rasteiro para Gustavo Sá, de calcanhar, abrir o marcador. Que golaço! A formação minhota mandava no jogo e baixou o ritmo da partida, não permitindo que o Boavista tivesse bola. Zlobin foi praticamente um espetador, não tendo grande trabalho. O intervalo chegou com a vantagem mínima do Famalicão.

Mais Boavista na 2.ª parte

Bacci deixou no balneário o amarelado Pedro Gomes e lançou para a segunda metade Gonçalo Miguel. Os axadrezados entraram mais afoitos e com maior posse de bola. Ainda assim, o jogo estava pouco interessante e sem ocasiões de perigo. Apesar de ter mais bola, as panteras não conseguiam criar perigo. O melhor que conseguiram foi através de um remate de Reisinho, que saiu a rasar a trave.

Evangelista trocou três de uma assentada para tentar despertar o jogo famalicense e, pouco depois, Zaydou apareceu a rematar para boa defesa de João Gonçalves. Ainda assim, continuou a ser o Boavista a jogar no meio-campo adversário e mais perto da baliza de Zlobin. O guardião russo, na reta final, assumiu o papel de herói ao impedir o golo boavisteiro.

Primeiro, após livre, Bruno cabeceou para a baliza e o guarda-redes do Famalicão a fazer a defesa da partida. Um voo a impedir o empate. Na sequência do canto, o esférico sobrou para a entrada da área onde João Barros apareceu a rematar para mais uma espetacular defesa de Zlobin.

O tempo passava e o nervosismo dos locais aumentava. O Boavista acreditava que podia igualar o resultado da temporada passada (1-1) e lutou até ao final. Todavia, acabou por voltar para casa sem qualquer ponto.