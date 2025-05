No final do encontro, após confirmar-se a descida do histórico Boavista à II Liga, foi Fary Faye quem falou à comunicação social na conferência de imprensa pós-jogo. O presidente da SAD, visivelmente emocionado, pediu desculpa a todos os boavisteiros.

«Hoje estamos todos tristes, quero pedir desculpa a todos os boavisteiros e aos simpatizantes do Boavista, pelo grande clube que é e pelos grandes adeptos que tem. Amanhã, começaremos a trabalhar para voltar, o mais rápido possível, à Primeira Liga, onde o Boavista merece estar», começou por referir.

Fary salientou as dificuldades passadas desde o início e colocou-se ao lado dos adeptos: «É verdade que estamos aqui há um ano, um trabalho muito difícil, mas quero dizer aos boavisteiros que eu sou como eles. Tudo o que fiz e tudo o que farei no futuro, vai ser sempre pelo interesse do Boavista, para bem do Boavista. Eu amo o Boavista com todo o meu coração e podem acreditar que tudo foi feita para esta situação não acontecer.»

O presidente da SAD recordou ainda os tempos de jogador, quando o Boavista o chamou de volta enquanto jogador e pediu a união aos adeptos.

«Quero lembrar também aos boavisteiros que, quando me foram buscar e vim para aqui na altura da II Divisão B, estava tudo muito mais complicado. Mas, pela luta de todos os boavisteiros, eu na altura disse que íamos voltar à Primeira Liga. Hoje, volto a dizer isso. Estamos todos numa situação muito difícil, mas vamos lutar. Peço a todos os boavisteiros que se unam. Muitos clubes passaram por esta situação, mas saíram dela porque se unirem. Ninguém sabe, melhor do que nós, as dificuldades do futebol. Sempre nos unimos, foi isso que fez com que o Boavista até hoje não tenha morrido. Agradeço a todos os boavisteiros e volto a pedir desculpa a todos por esta situação», concluiu.