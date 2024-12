Fary Faye, atual presidente da SAD do Boavista, apresentou oficialmente a candidatura à liderança do clube. Assim, o movimento «Boavista com futuro» opõe-se às candidaturas de Felipe Miranda e Rui Garrido Pereira.

O projeto que «une a experiência e a renovação, com um modelo de gestão profissional, credível e transparente, alinhado com as necessidades atuais do clube e os desafios do futuro», conta com a presença de Valentim Loureiro, Presidente Honorário do clube, como um dos integrantes da lista que tem mais de três dezenas de subscritores.

Conheça os elementos que compõem a candidatura:



Fary Faye: candidato a Presidente

Nuno Cruz: candidato a Presidente-adjunto

José Pedro Pais, candidato a Vice-Presidente para as áreas Financeira e Jurídica

Sérgio Carvalho, candidato a Vice-Presidente para as áreas de Futebol de Formação

Arnaldo Andrade, candidato a Vice-Presidente para as Modalidades Amadoras

Pedro Alves, candidato a Vice-Presidente nas áreas de Relações Institucionais e História

João Monteiro, candidato a Vice-Presidente para as áreas de Marketing e Comercial

Leia a mensagem de Fary Faye para adeptos, sócios e simpatizantes do Boavista:

«Caros Sócios, Adeptos e Simpatizantes do Boavista Futebol Clube,



Em janeiro chegará o momento de eleger os novos Órgãos Sociais do Clube. Um momento democrático e determinante para o Boavista Futebol Clube e para os boavisteiros. É uma oportunidade única de traçar o caminho que queremos seguir, conscientes dos desafios que enfrentamos, mas também da força e resiliência que nos caracterizam.

Vivemos tempos exigentes, marcados por dificuldades que todos conhecemos. Mais do que nunca, é fundamental que o Boavista Futebol Clube e a Boavista FC, Futebol SAD caminhem em sintonia, de forma coesa e transparente. Só juntos poderemos superar os obstáculos e garantir a estabilidade e o crescimento que o Clube merece. Conhecer profundamente a nossa casa, assim como cada desafio, necessidade e oportunidade será crucial nesta fase tão exigente.

Neste contexto, decidi avançar com uma candidatura à presidência do Boavista Futebol Clube, acreditando, de forma consciente e responsável, que estarei à altura dos grandes desafios que a nossa Instituição enfrenta.

Mas ninguém faz este caminho sozinho. A equipa que me acompanha é o coração desta candidatura: um grupo jovem, competente, composto por boavisteiros de alma e coração, reconhecidos por todos, com uma paixão inabalável pelo clube e uma vontade imensa de contribuir para o seu sucesso. A energia renovada que trazem para o Boavista Futebol Clube serão os alicerces deste projeto.

Conto igualmente com o apoio de ilustres boavisteiros, mais experientes e de reconhecido mérito, que, juntamente com toda a nossa massa associativa, contribuirão decisivamente para alcançarmos os nossos objetivos.

Que fique bem claro: decidimos avançar pelo Boavista, não contra ninguém. O nosso projeto conta com todos, mesmo com aqueles que possam, eventualmente, fazer parte de outras soluções. No final do processo eleitoral, seremos todos um só.

Estou plenamente consciente da responsabilidade que este desafio representa. Como boavisteiro, apaixonado por este emblema e comprometido com a sua grandeza, sinto que é meu dever disponibilizar-me para continuar a trabalhar na resolução dos problemas e na estabilização do Boavista.

A nossa história é feita de superação e, só juntos, conseguiremos voltar a escrever capítulos de sucesso e orgulho axadrezado.



Com a confiança de todos, continuaremos a caminhar unidos pelo futuro do Boavista.»