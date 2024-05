Jorge Simao recorreu às probabilidades apresentadas pelas casas de apostas desportivas para notar que é «muito improvável» o Boavista ganhar no Dragão, «mas não é impossível». Para o técnico axadrezado, o duelo com o FC Porto «é o verdadeiro dérbi da cidade e emocionalmente mexe com os jogadores».

«Espero um jogo intenso, nenhuma equipa tem ainda os seus objetivos alcançados. É uma oportunidade para irmos à luta e conquistar pontos que tão importantes são para nós», disse na conferência de imprensa de antevisão.

«É muito improvável ganhar, mas não é uma missão impossível. Tenho sempre o cuidado de ir ver as casas de apostas, porque eles baseiam-se em factos concretos: temos 5 por cento de probabilidades de ganhar e 20 por cento de empatar», acrescentou.



Com Chidozie, Filipe Ferreira, Abascal, Vukotic, Makouta e Bozeník em risco de falharem a última jornada em caso de cartão amarelo, Jorge Simão recusou adiantar se vai fazer algum tipo de gestão no embate contra os dragões, mas admitiu que «é uma situação que merece ponderação».

«Não estou a querer dizer o que vou fazer, se coloco ou retiro. Na minha cabeça, acho que está claro, mas é a única que sabe, nem os jogadores sabem ainda», reconheceu.

Mesmo perdendo, no domingo, com o FC Porto, e no caso do Portimonense, que ocupa atualmente o lugar do play-off, vencer os seus dois jogos, o Boavista garante praticamente a manutenção se vencer, em casa, o Vizela. Ainda assim, Jorge Simão não considera que este facto retire pressão à Pantera.

«Na minha cabeça, não passa desvalorizar o jogo de amanhã [domingo] e tenho que mobilizar os jogadores para isto. O jogo de amanhã [domingo] é importante para nós e uma oportunidade para conquistar pontos que podem ser muito importantes no final. Não há mais nada para além do jogo de amanhã [domingo], ponto», reforçou.



O treinador comentou ainda a troca na liderança da SAD do Boavista: Fary Faye substituiu Vítor Murta.

«Trouxe energia. O Fary, o presidente Fary, representa o que é o Boavista, tem muitos anos de casa, como jogador e dirigente, e representa a mística e a cultura deste clube. Essa mística tem muito a ver com o facto de ter nascido e crescido numa cidade juntamente com o FC Porto e com uma mentalidade muito forjada nas dificuldades e na luta constante contra as adversidades», notou.

Chidozie está de regresso às opções depois de cumprir castigo, mas Bruno Onyemaechi e Bozeník, lesionados, não contam para Jorge Simão. O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão.