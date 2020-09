O FC Porto continua a preparar o dérbi frente ao Boavista e voltou a treinar esta quinta-feira, no Olival.

Sérgio Conceição continua sem contar com quatro jogadores, entregues ao departamento médico: Mbaye, Marcano, Cláudio Ramos e Nakajima. Os dois últimos trabalharam ainda no relvado de forma condicionado, segundo informações do emblema azul e branco.

O FC Porto defronta o Boavista no sábado, em jogo da 2.ª jornada da Liga. A partida do Bessa tem início marcado para as 21h00.