O treinador do Boavista, Stuart Baxter, fez a antevisão do dérbi frente ao FC Porto a contar para a 33.ª jornada. Baxter diz esperar um encontro «tenso e de alto nível».

Os «boavisteiros» encontram-se na 16.ª sexta posição e ainda lutam pela permanência na Liga. Por esse motivo, o técnico inglês reforçou a importância de manter os níveis de concentração e de foco controlados.

«Na situação em que estamos, o maior erro que podemos cometer é pensar em coisas que não conseguimos controlar. A minha mensagem para os jogadores tem sido clara: concentrem-se no que trabalhámos, no nosso desempenho. Não penso em vantagens ou desvantagens, apenas quero que melhoremos e que, em qualquer situação, demos cem por cento», frisou em conferência de imprensa.

Sobre o FC Porto, Stuart Baxter reconhece o poderio do adversário mesmo que com uma época menos positiva.

«O FC Porto é um clube de alto nível. É certo que tiveram alguns problemas e não estão no ponto onde gostariam de estar, mas não quererão adicionar um mau resultado num dérbi à sua temporada. Prevejo um FC Porto muito motivado, tal como nós. As memórias de maus resultados são a sua pressão, mas nós também temos a nossa. Pode ser um jogo tenso, um verdadeiro dérbi. Temos que estar no nosso melhor e esperar que eles não atinjam a melhor forma. Acredito que será um jogo muito interessante», afirmou.

O segredo para o jogo, diz o técnico de 71 anos, poderá estar na importância das transições.

«Toda a gente diz que a chave está no meio-campo. Talvez. Mas acredito que, contra o FC Porto, a chave está nas transições. Se perdermos a bola, temos de estar preparados. Se a ganharmos, temos que atacar antes que eles se organizem. Estar compactos será essencial», analisou.

Os axadrezados recebem os dragões no próximo domingo, dia 11 de maio, com o apito inicial marcado para as 20h30 no Estádio do Bessa. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.