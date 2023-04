Bruno Lourenço, jogador do Boavista, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota por 1-0 no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto:

«[Faltou pouco para levar pontos] Realçar o espírito de grupo que a equipa teve hoje. Foi um jogo à imagem do Boavista, a melhor oportunidade na primeira parte é nossa, com o remate do Seba [Pérez]. O penálti é uma distração nossa. Fomos atrás do prejuízo, tivemos uma ocasião depois da expulsão, demos luta ao FC Porto e vamos continuar a trabalhar porque este grupo merece muito.

[Custa mais perder com um erro individual?] É isso. Os erros pagam-se caros. Realçar o espírito de grupo, o jogo que fizemos e dar continuidade porque queremos ficar o mais alto possível na tabela.

[Com um homem a mais acreditaram que era possível levar pontos?] Claro que sim. Acreditámos até ao fim, infelizmente não foi possível empatar ou virar o resultado. Mas é um orgulho estar aqui a representar o Boavista e fazer parte deste grupo.

[Revolta com o árbitro no final] Não faço ideia. Eu nem sequer ouvi o apito. Nos últimos minutos não se jogou tanto e, se calhar, foi por isso que houve algum conflito. Mas é seguir em frente.»