O FC Porto venceu o dérbi com o Boavista por 2-1, numa partida em que os adeptos dos dragões provocaram constantemente os boavisteiros, perante a possível descida de divisão.

Ainda antes do apito inicial, os adeptos portistas entoaram cânticos provocatórios e, já durante o jogo, atiraram boias para o relvado, numa alusão à luta pela salvação dos axadrezados. Teve de ser Diogo Costa a retirar os objetos do campo.

Foram ainda exibidas outras tarjas, com destaque para uma que surgiu nos minutos finais. «Amanhã é segunda, para a semana também?», lia-se.

Ao mesmo tempo, os adeptos do FC Porto entoavam «o Boavista vai acabar», perante um cenário de desânimo nas restantes bancadas do Bessa.

Recorde-se que o Boavista está a lutar pela manutenção e não depende apenas de si para garantir a presença no principal escalão. A equipa axadrezada tem 24 pontos e está no último lugar da Liga, com menos três do que AVS e Farense, que também luta pela permanência.