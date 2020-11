Os anos passam e Karim Benzema continua sem vestir a camisola da seleção francesa. O avançado do Real Madrid não representa os «bleus» desde 2015 por opção depois de ter rebentado o caso de chantagem a Valbuena.



O jogador do Boavista, Adil Rami, não entende a ausência de Benzema das escolhas de Deschamps. «É muito frustrante não ver o Benzema nesta equipa. Não estou a dizer que tenho alguma coisa contra o Giroud. Precisamos de Giroud, ele é um goleador, mas se houvesse uma reconciliação com o treinador, seria ótimo ver Benzema novamente de azul. Esta história é muito estúpida. Se é preciso desculpar-se publicamente ou na frente do treinador, faça-o Karim. Pense nos bleus», referiu, em entrevista ao «Le Parisien».



O campeão do mundo francês em 2018 abordou ainda alguns temas sensíveis como a prostituição e as drogas. O defesa de 34 anos relatou algumas experiências que viveu e lembrou que poderia ter enveredado por caminhos sinuosos.



«Sem a minha equipa, poderia ter arranjado problemas. Durante as férias conheci tantas raparigas que estavam rodeadas de gente com os bolsos cheios de droga. Se fosse fraco mentalmente estava morto», atirou.



O ex-Marselha abordou o escândalo que envolveu Ribéry e Benzema, acusados de «solicitação de uma prostituta menor» em 2014, explicou os conselhos que dá aos mais novos.



«Eu conhecia a rapariga [Zahia Dehar] e nunca me foi apresentada como sendo prostituta. Por vezes, algumas raparigas sentam-se na nossa mesa e não sei se estão lá para nos fazer beber álcool ou porque são prostitutas. Digo sempre aos mais jovens: 'Cuidado malta, vocês não são todos bem parecidos. Estas raparigas estão a olhar para vocês por causa do vosso dinheiro e do vosso nome. Não vão encontrar o amor numa discoteca!'. Mas já fui a festas onde estão muitos artistas e do que tenho visto, acho que os futebolistas são ursinhos de peluche», defendeu.



Por último, Adil Rami considerou que os futebolistas são «alvos fáceis».



«Sim, os futebolistas são alvos muito fáceis. São jovens e têm dinheiro o que acaba por transformar algumas das raparigas... Sem generalizar, há muitas raparigas que só estão interessadas no dinheiro ou no fama. Algumas vezes só querem ganhar seguidores nas redes sociais para ficarem conhecidas. Não é bonito», argumentou.