O Gil Vicente utilizou as redes sociais para tranquilizar o mundo do futebol, que no sábado tinha ficado em sobressalto devido à lesão arrepiante do médio João Afonso, que caiu inanimado no relvado do Estádio do Bessa, após um choque com Mateus.

O jogador brasileiro perdeu mesmo os sentidos em campo, esteve vários minutos a ser assistido e deixou o relvado de ambulância.

Veja o momento:

Já de madrugada, o clube de Barcelos publicou uma nota nas redes sociais a informar que os exames realizados por João Afonso no hospital não revelaram qualquer lesão e que o jogador está a recuperar.

«O nosso João Afonso está bem. O jogador fez exames e os mesmos não revelaram qualquer tipo de lesão, pelo que se encontra a recuperar tranquilamente do susto.»