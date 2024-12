Declarações do treinador do AVS, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate sem golos ante o Boavista, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Acho que houve de ambas as equipas, quer do AVS, quer do Boavista, superioridade da defesa em relação ao ataque, na maioria do tempo. Com algumas exceções, essa superioridade foi evidente e houve controlo da maioria das tentativas de ataque de ambas as equipas. Da nossa parte, isso foi evidente. As maiores dificuldades que nós passámos foram em situações de bola parada: cantos, lançamentos longos, um ou outro livre lateral, mas principalmente cantos.»

«Tentámos, do ponto de vista ofensivo, mandar na bola, ter bola, entrar pelos corredores laterais. Fazia parte da estratégia encontrar as costas da linha defensiva através da largura. Fizemo-lo bem algumas vezes, principalmente na primeira parte, por um e outro corredor, mas a tomada de decisão perto da baliza não foi ótima. Sempre que foi, criámos oportunidade. A primeira oportunidade foi num lance desses. Temos, pela direita, uma vez: a oportunidade do Piazon numa situação dessas. Na parte final, fomos à largura e conseguimos aproximar-nos da baliza. O que faltou foi definição, melhor critério próximo da área para fechar mais jogadas. Estivemos lá muitas vezes, não concretizámos. Mérito também da organização defensiva de ambas as equipas, principalmente em relação à minha equipa, que teve mérito em controlar a maioria dos lances de ataque do Boavista.»