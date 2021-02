Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao V. Guimarães:

«Não me vou alongar muito sobre o jogo, porque acho que o Boavista hoje não fez um bom jogo, muito por mérito do V. Guimarães, muito pressionado pelos resultados recentes. Acho que praticamente conseguimos controlar o jogo no período de adaptação e a uma forma diferente de posicionamento no campo, que escolhemos para o jogo. Começámos a ter dificuldades na saída. Era fácil anular muitas saídas do Boavista no eixo central. Foi permitido tudo em relação às faltas que o Angel sofreu. Perdeu-se o respeito quando se nota que o árbitro foi permeável a um jogo agressivo. A verdade é que que quando o Angel fez uma falta e levou amarelo. Posso admitir que o árbitro ache que algumas quedas e algumas ações podem não ser falta, também se laça para o chão e também grita. Não gostei desta situação. O Boavista foi muito prejudicada por isso, os colegas vão reagindo e a equipa acaba por se desmembrar. O Vitória teve mérito, nós não tivemos, há que dizer que o Vitória ganhou bem, perante uma equipa que luta para um lugar de cima».

[Substituições tardias?] «Acho que não, acho que foram no momento certo. Estava perspetivado, houve um penálti, com os jogadores que temos tentámos dar largura e profundidade ao jogo».