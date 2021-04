Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga:

[História podia ter sido diferente sem a expulsão] «Não vamos saber nunca. Se faz essa pergunta é porque puseram a hipótese de isso acontecer. A ideia que tenho é que ia ser um jogo mais disputado e mais equilibrado. Com o resultado sem estar do lado do Braga, tudo podia acontecer. Houve dois jogos: até ao intervalo controlámos quase todas as situações do Braga e fizemos um golo numa das saídas. Não estava a contar que a partir dos dez minutos ficássemos de novo a jogar com dez. Já jogamos com dez bastantes jogos, e é curioso que em nenhum momento estivemos a perder e acabamos por perder com depois com dez, excetuando o jogo com o Belenenses. Foi difícil para nós, mas tivemos duas ocasiões em que com um bocado de sorte podíamos ter marcado. Fica o resultado negativo, a ideia de que o plano foi interpretado de forma série e segura pelos jogadores. Temos outro jogo no domingo, pouco tempo de recuperação perante uma enorme pressão emocional, o que nos leva a ter de ter mais jogadores preparados, obrigados a fazer os jogadores a acreditar que podemos chegar onde queremos, a conseguir uma classificação para ficar na Liga».

[Alterações no onze, estreia de Nathan] «Foi uma oportunidade de ver um jogador com um potencial muito grande, contra um adversário muito forte, o Galeno. É mais um jogador que termos do nosso lado para poder ajudar, tal como Porozo, que acabou expulso por clara ingenuidade. Todos estiveram a um bom nível. Aquilo que foi a história do jogo foi traçado em dois capítulos. O primeiro até à expulsão, o outro após a expulsão».