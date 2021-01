Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, em declarações aos jornalistas após o empate 1-1 contra o Santa Clara:



«Temos vindo a melhorar. Fizemos uma primeira parte muito boa. Houve uma paragem, após uma falta inexistente, que mexeu connosco. Depois houve dois sobressaltos e a equipa não foi capaz de evitar o golo. O Boavista mostrou o que pode fazer no futuro. Ficámos dever a nós próprios o empate. O Santa Clara escolheu os momentos, as paragens, enfim. Quem jogou como nós jogámos nos primeiros 35 minutos e quem jogou bem na segunda parte só podia ter ganho.»



[Sobre o trabalho do árbitro António Nobre]



«Não gostei desta arbitragem. Não sou de polémicas, mas não gostei. Muitas paragens e depois só três minutos de compensação. Não queria acreditar. Mas estou feliz pela forma como a equipa interpretou o plano de jogo. Estou satisfeito pela insatisfação que eles mostraram no fim. Esta equipa vai voltar a ganhar, mas era imporgante que ganhasse mais cedo do que vai fazer.»



[O Boavista não foi capaz de manter o nível da meia-hora inicial]



«O jogo dividiu-se porque o Santa Clara teve mais segurança. Eles só perderam uma vez fora e nós só ganhámos uma vez em casa. Essas coisas pesam. Hoje foi a eficácia que nos faltou.»



«A resolução do problema está nos jogadores. Eu só tenho de desbloquear algumas situações. A equipa teve rendimento coletivo e temos de acreditar que isso dá vitórias. Não há mais nada. À medida que o tempo foi passando, e que a eficácia não era boa, aumentou a desconfiança.»



[Mais preocupado ou mais otimista do que quando chegou?]



«Quando entrei, o Boavista estava numa situação parecida. Tenho notado uma evolução boa coletivamente. Falta o resultado fundamental: ganhar. Empatámos três e perdemos um. E noto, ainda não sei porquê, que o Boavista em casa não consegue ultrapassar uma certa forma de jogar. Mesmo sem público. Não estou nem mais nem menos preocupado do que no início. Já tive situações mais difíceis e ainda aqui estou. Não sou só eu que confio neles, eles têm de confiar neles próprios.»



«O reforço da equipa tem de ser feito na confiança destes atletas.»