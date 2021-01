No próximo sábado, joga-se a final da Taça Libertadores entre Santos e Palmeiras, este último orientado por Abel Ferreira. No final do jogo contra o Sporting, Jesualdo Ferreira foi convidado a lançar o duelo entre a sua ex-equipa e o seu antigo jogador.



«Houve um português que ganhou a Libertadores e há outro que pode ganhar. O Abel está a fazer um grande trabalho. Quem não conhece o futebol brasileiro pode não entender o alcance do que estou a dizer. O Abel tem todas as hipóteses de ganhar e de escrever mais um nome português na história da competição. O Santos foi um clube onde trabalhei e com jogadores que conheço e sei o que valor que têm e onde poderiam chegar. Numa final brasileira só lamento que o Maracanã esteja vazio. É mais uma prova do valor do futebol brasileiro na América do Sul. O destino quis que as coisas fossem assim. Por acaso não vamos ver o jogo, porque vamos estar a jogar. Gostaria que fosse um bom jogo e se o Palmeiras merecer ganhar, será uma honra muito grande para mim pessoalmente. O Abel foi meu jogador, estivemos juntos no Sporting e acompanhei-o em Braga e no PAOK. Gosto dele como pessoa e treinador e seria uma honra muito grande para nós ter dois portugueses a vencer a Libertadores», referiu, na sala de imprensa do Bessa.



O pontapé de saída da maior prova de clubes da América do Sul tem início às 20h00.