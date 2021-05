Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, comentou desta forma o empate da sua equipa frente ao Tondela (1-1), no Estádio do Bessa

«Foi uma injustiça muito grande não termos ganho este jogo. Tivemos durante os 90 minutos um controlo absoluto do jogo. Tivemos 22 remates, mais posse, e fica a qualidade de jogo da equipa, a forma como lutou. Cometemos um erro defensivo e sofremos um golo, cometemos erros ofensivos e falhámos golos. Esta equipa não tem sorte, não sinto que tivéssemos um momento de jogo em que não merecendo, surgisse algo de positivo para nós.»

Sobre a classificação: «Vamos lutar até ao último minuto do último jogo. Os três pontos hoje colocavam-nos numa zona de conforto maior e com a decisão apenas na nossa mão. A margem agora é mais estreita, hoje perdemos a grande oportunidade de dar o salto para uma zona que seria mais de acordo com a forma como esta equipa se tem batido.»



O espírito da equipa: «De há longos meses a esta parte, a equipa atravessa uma zona de pouco comodismo. Não ajuda muito a que essa sorte apareça. Os jogadores trabalham muito e angustiam porque as coisas não mudam a nosso favor. Fica a satisfação de ver a equipa a jogar esta noite a um nível muito bom.»



Sobre o Sporting-Boavista: «Vamos ter pouco tempo de recuperação e vamos fazer o jogo que pode consagrar o Sporting como campeão. Não vamos a Alvalade para participar na festa, mas sim discutir um jogo em que estão três pontos em disputa. Independentemente da motivação do Sporting, os nossos jogadores também a têm e o Boavista tem os seus próprios objetivos.»