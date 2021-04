Antes do duelo contra o Belenenses, Jesualdo Ferreira lembrou a derrota com o Farense para apelar aos seus jogadores que concentrem esforços para garantir a manutenção nas dez jornadas que faltam da Liga.



«Neste momento, a questão fundamental é reunir forças e voltar a reagrupar uma equipa que já foi capaz de fazer bons jogos. Todos se recordarão disso, pelo que a exibição contra o Farense caiu tão mal, porque foi fora do que tinham sido os registos anteriores», disse o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais dos axadrezados.



A Pantera soma quatro derrotas, um empate e dois triunfos nas sete partidas da segunda volta. O experiente treinador frisou que o desaire caseiro com os algarvios «não é para esquecer, mas para valorizar mais aquilo que se fará no futuro».



«Todos os jogadores têm de assumir em definitivo qual é a situação em que vivemos e fazerem lá dentro aquilo que têm de fazer e, às vezes, não têm conseguido. Não está em causa o valor deles, muito menos a sua honestidade e competência, mas só algumas atitudes que, por vezes, não conseguimos definir e até são comuns no futebol», vincou.



Perante a queda para a zona de despromoção, fruto da derrota com o Farense, acentou a urgência de Jesualdo Ferreira ver uma resposta «mais forte» dos seus jogadores ante o Belenenses.

«Temos dez finais e não fomos competentes na última que tivemos com o Farense. Sabendo do orgulho que estes jogadores têm e do respeito pela história do Boavista, a exigência agora é pensar exclusivamente neste jogo, naquilo que temos, sabemos e podemos fazer e atuar com muito coração e uma determinação muito grande», apontou.



Em relação ao jogo desta ronda, o técnico de 74 anos espera um adversário «forte, muito equilibrado e organizado» orientado por «um treinador competente, sério e competitivo», que chegou a treinar no Benfica, em 2002/03.

«É uma situação que nos poderá trazer um grau de dificuldade maior. Neste momento, importa mostrar que somos capazes de discuti-lo à altura, tal como fizemos muitas vezes», desejou.

O Boavista vai voltar a competir duas semanas após a paragem para os compromissos das seleções nacionais, durante a qual sete atletas estiveram ausentes e os restantes «recuperaram bem» do contexto «emocionalmente fraco» resultante do último encontro.

«O reagrupamento deu-se na sexta-feira e só ensaiámos o nosso plano de jogo, mas, à medida que os dias iam passando, foi gratificante ver os jogadores ganharem nova alegria, motivação e um empenho muito grande no trabalho. É isso que me dá a garantia de fazermos um jogo à altura da exigência de um clube como o Boavista», concluiu.



Nuno Santos e Chidozie estão de regresso às opções de Jesualdo enquanto Benguché é baixa depois do teste positivo à Covid-19. O Belenenses-Boavista joga-se este domingo, às 15h00, no Jamor.