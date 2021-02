Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo frente ao Boavista (2-1):

[Festejos do segundo golo] «Foi uma explosão onde há uma certa inibição dos jogadores. Temos sido bafejados com alguma falta de sorte, criticado por alguns momentos, e foi o golo merecido de um grupo de trabalho fantástico. Foi o passar para aquele momento o trabalho de três meses por colocarem em causa o nosso orgulho e ética profissional. Temos um grupo jovem e ambicioso, construído este ano. Todos merecemos festejar, mas todos mesmo. Categoricamente hoje a exibição, três pontos, faltou marcar mais golos. É bom que hoje não falhe a net em Guimarães. Durante três meses não houve net, agora voltou numa semana. Estamos a um ponto do melhor Vitória dos últimos sete anos em campeonatos com dezoito equipas, o caráter deste grupo não pode ser colocado em causa. Próximo jogo em Braga? É para ganhar, com esta atitude. O resultado? Não sabemos, mas sabemos a ambição que vamos ter contra uma equipa difícil».

[Melhor exibição da época?] «Boas prestações individuais e coletivas, plano de jogo cumprido na plenitude e conquista dos três pontos. O resultado está sempre à frente, a vitória foi evidente, justa e clara. No cômputo geral foi uma das vitórias mais seguras que conseguimos».

[Frase ‘ganhar ou ganhar’ à entrada do estádio] «Ganhar ou ganhar é uma questão interessante. Gostamos de sentir o apoio dos adeptos, é fundamental, até porque os nossos adeptos são especiais. Qualquer ação vinda de fora é boa para sentirmos que estão connosco, mesmo para criticar é sempre bom sentir essa exigência».

[Mudanças para a segunda parte] «Não mudei nada. São alterações óbvias de adaptação ao que o adversário vai criando. Fizemos noventa minutos muito bons, apenas falhámos na finalização. A equipa mostrou caráter»

[Horário tardio do jogo com o Sp. Braga] «Acho que estes horários não são benéficos nunca para o futebol português. A formação está a atravessar um bom momento pandemia, muitos abandonos por causa da pandemia, e a esta hora os miúdos têm de ir para cama por que no dia a seguir têm aulas. Acho que é um absurdo, uma hora demasiado tardia para uma terça-feira. Há muitas horas para se jogar, sei que há Liga dos Campeões, segundo ouvi dizer é uma questão financeira, paga-se multa para jogar à mesma hora. É uma questão financeira, outras ligas podem a nossa não».