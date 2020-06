João Henriques, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 frente ao Boavista, no jogo de abertura da 29.ª jornada da Liga:



«Os jogos de futebol são diferentes tal como os adversários. O desempenho tem a ver com os adversários. Essa questão é feita ao Santa Clara, mas o Boavista perdeu 4-0 e hoje venceu num jogo em que teve apenas uma oportunidade de golo. Essas questões não fazem muito sentido, nunca se podem comparar jogos.»



«Houve duas oportunidades de golo para cada equipa: uma marcou, outra não. A segunda parte foi de sentido único, procurámos o empate, mas não conseguimos por mérito do adversário. Quando o Boavista fica na frente do marcador, dificilmente alguém consegue rever aqui o resultado. O Boavista abdica de jogar e procura a transição. Teve mérito por defender bem.



Não podemos comparar o incomparável. No jogo contra o Benfica, houve duas equipas a tentar ganhar o jogo porque estava 3-3 e houve mais espaço. Aqui tivemos uma equipa com dez ou 11 jogadores atrás da linha da bola. O Boavista terminou o jogo com dois centrais, dois médios de cobertura, dois laterais e às vezes só deixava o ponta de lança na frente.»



«Semana passada fiemos golo na transição porque ambos queríamos ganhar. Hoje foi diferente. São circunstâncias completamente diferentes. O resultado final devia ser o empate. O Boavista aproveitou uma bola para e nós não. Tivemos mais bola, circulámos e depois tentámos colocar a bola na área, mas o Boavista defendeu muito bem. Tentámos de tudo.



Hoje foi o Boavista-Santa Clara, há uns dias o Benfica-Santa Clara e o FC Porto-Boavista. Há a tendência de dizer que o meu colega perdeu 4-0 e não vale nada, hoje ganhou 1-0 e é o maior. Vejam os processos. O Daniel está a fazer um extraordinário trabalho e o João Henriques também.»



«Esperava um jogo assim. Na primeira volta foi assim, o adversário fez o mesmo, mas com outro treinador. São as características do Boavista. Temos mais dificuldades contra estas equipas. O Boavista é pragmático e procura transições quando está a ganhar. Não há mal nenhum nisso, mas não se pode comparar o incomparável. Ponto final. Não há mais nada do que isso.»



[Como é que a derrota vai afetar a equipa]:



«Estamos conscientes do que queremos. Queremos fazer a melhor classificação de sempre e superar a pontuação do ano passado. Temos cinco jogos para fazê-lo. Queremos jogar bem, marcar muitos golos e não sofrer. Há jogos em que não conseguimos criar oportunidades. Hoje cometemos um erro e sofremos. Vamos trabalhar para diminuir esses erros e ser mais criativos no último terço. Sabíamos que não íamos pontuar nos dez jogos que faltavam.



«Há dias assim. Qualquer equipa no mundo já sofreu muitos golos e já teve dias em que não conseguiu marcar. Vamos tentando, com a responsabilidade de sermos competitivos em todos os jogos.»

[Exibição menos conseguida desde a retoma?]: «Não conseguimos foi criar tantas oportunidades por mérito do Boavista que fechou bem os espaços. Foi um jogo pouco fluído e sem espaço. Um dos objetivos era não deixar o adversário ficar na frente e aos 14 minutos... Todos ficam na retina com os jogos contra o Benfica e Sp. Braga porque são equipas que estão mais expostas. O Jogo com o Portimonense foi parecido com este, houve menos oportunidades. Em Setúbal, o resultado oscilou por erros defensivos.