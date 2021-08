João Pedro Sousa, treinador do Boavista, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a vitória por 3-0 com o Paços de Ferreira:

[Sentiu o apoio dos adeptos?] «Mesmo antes de o jogo começar, sentimos a força deles quando saímos do hotel, durante a semana, mas, principalmente, no jogo passado e isso é que mostra como temos adeptos fantásticos porque fizemos um mau jogo, perdemos, mas eles nunca deixaram de nos apoiar.»

«O que fizemos hoje foi a nossa obrigação. Fizemos aquilo que tínhamos de fazer, mas tornou-se mais fácil com o apoio dos nossos adeptos.»

[Jorge Simão disse que foi a vitória da organização defensiva sobre a organização ofensiva] «Não vou comentar, ainda para mais a quente, as declarações do meu colega. Mas, numa analise geral, fomos a equipa mais competente defensivamente, claramente. Ofensivamente, apesar de não termos tanta posse de bola como o nosso adversário, que tentou dominar o jogo e tentar resolver o jogo o mais rapidamente possível, tendo em conta o calendário sobrecarregado que tem, mas, no entanto, a nossa capacidade no ataque, não sendo um ataque continuado, conseguimos criar mais problemas e mais perigo do que o nosso adversário.»

«É uma questão de leitura: se o importante é estar mais tempo com a bola ou menos tempo e criar mais problemas. Penso que as duas situações são válidas. Parece-me que, até aos 70/75 minutos, o Paços não teve nenhuma oportunidade de golo e nós tivemos algumas e chegámos a marcar. Mas o nosso adversário é muito competente nos dois momentos do jogo, criou-nos muitos problemas, mas conseguimos resolvê-los e vencer o jogo.»

[Levantamento do impedimento de inscrição de jogadores] «Ajudou, mas não podemos dizer que, por terem chegado oito jogadores, as coisas estão totalmente resolvidas e vamos conseguir fazer o campeonato que queremos. Não. Mas, de facto, a semana foi diferente, o treino foi diferente, mais rico, conseguimos trabalhar de maneira diferente, preparar quem joga e quem entra de outra forma. Mas continuamos com problemas para resolver e a procurar soluções.»

[Sobre os jovens do plantel perante a inscrição e chegada de reforços] «A gestão das expectativas é muito importante nestes casos, seja jovem ou não. Mas, a chegada de reforços não os vai prejudicar ou trazer-lhes mais dificuldades. Os reforços vão ajudar estes jovens. Temos de apoiar estes jovens com uma boa equipa, capaz, experiente, e eles vão ajudar o Boavista, vão ser jogadores da equipa principal por muito tempo. É muito importante para o clube lançar jovens da formação.»