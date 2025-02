Declarações do treinador do Boavista, Lito Vidigal, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 ante o Estrela, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

«Nós temos jogadores aqui há dois ou três dias. Com conhecimento mais profundo, vamos encontrar o melhor sistema e o modelo para tornar a equipa mais competitiva. Mais do que o jogo em si, eu destacaria a atitude e a mentalidade dos jogadores. Jogadores que chegaram aqui há dois ou três dias, que já não jogavam há muito tempo, que estavam desempregados e tiveram uma postura extraordinária. Se tenho dito que o Boavista é um clube especial, que tem alma própria, acho que os jogadores foram ao encontro do que é a imagem do Boavista. Agora, temos é de, a essa atitude e solidariedade, acrescentar qualidade, para estarmos mais próximos de vencer. O que tenho de fazer é encontrar soluções para, no próximo jogo, concretizar as oportunidades. Com trabalho e tempo, vamos conseguir.»

[Dar a volta a este cenário e as palavras solidárias do treinador adversário, José Faria:] «Eu acho que, pela atitude que os jogadores tiveram e a forma como se bateram pela vitória, em termos anímicos eles estão fortes. Sobre o Boavista: é um clube peculiar, grande, tem tido a grandeza e a força de ultrapassar todos estes cenários. Os dirigentes do Boavista, atuais e anteriores, tiveram sempre essa força para lutar. O atual presidente da SAD, ele e a equipa dele, fizeram algo impensável, quando toda a gente achava que não conseguiriam encontrar soluções para inscrever jogadores e ter um plantel mais competitivo, conseguiram. Neste jogo, também senti, apesar das dificuldades, encontrei uma equipa solidária, corajosa e competitiva. Claro que, com mais tempo de trabalho, eles tornar-se-ão melhores e seremos mais competitivos. Acredito plenamente. Sei que vai ser duro, que vai ser difícil, apelo aos adeptos, vamos saber sofrer juntos, mas no final da época também vamos festejar juntos o nosso objetivo.»

[Fogning:] «Acho que foi dos que fez um jogo mais equilibrado. Jogava no Coimbrões na época passada, esteve este tempo todo sem jogar. Demonstrou que pode fazer parte desta família, é um jovem com margem de progressão e o que apresentou faz-nos acreditar que possa ter um futuro risonho.»