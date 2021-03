Jorge Costa, treinador do Farense, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a vitória por 1-0, em jogo da 24.ª jornada:



«Acho que essencialmente tem a ver com a nossa situação atual no que diz respeito à posição na tabela. Uma entrada fortíssima do Farense com várias oportunidades de golo claras, entre elas um penálti. Fizemos uma primeira parte quase perfeita. Só não foi perfeita porque pecámos na finalização.



Não jogámos sozinhos e na segunda parte o Boavista cresceu. Baixámos um bocadinho mais as linhas, mas no geral concordo com a sua análise. Acho que foi um jogo controlado do primeiro ao último minuto, mas de formas diferentes.



Beto? Já foi meu jogador antes por isso não foi uma surpresa. Estamos a falar de um guarda-redes com muita experiência e que no ano passado fez 30 jogos numa Liga competitiva e de qualidade. Só tínhamos dois guarda-redes disponíveis e o que temos em jogo é muito importante. A opção recaiu no Beto. É um líder natural, além das qualidades naturais como guarda-redes. É importante a experiência dele numa equipa que está a lutar arduamente pela manutenção. Teve uma intervenção que garantiu os três pontos e é isso que se quer de um guarda-redes. Feliz por tê-lo connosco.



Este jogo tem de ser lembrado amanhã, na próxima semana, daqui a um mês, daqui a um ano e daqui a dez anos. O que disse aos jogadores ao intervalo e no fim: É só se não quisermos. Temos qualidade, organização, enfim, temos tudo. temos feito coisas muito boas e coisas más. Andámos um pouco em cima e em baixo. Só que falta pouco. Hoje era realmente um jogo muito importante porque estávamos em últimos e uma derrota iria complicar muito a nossa posição. Uma vitória do Boavista era mais uma equipa que fugia do Farense. Jogámos sob pressão, mas a resposta que os jogadores deram foi fantástico. Sou um treinador feliz porque ganhei e pela forma como ganhei. Estou otimista e tranquila em relação ao futuro.



Os jogadores tê, de perceber o que têm de fazer. Não é uma crítica, Muitas vezes eles querem, mas quando a confiança não é a melhor, há um certo bloqueio. O jogo de hoje é uma demonstração clara de que nós podemos. Temos tudo para sair desta situação. Só temos de estar focados, trabalhar bem como temos trabalhado Não vamos ganhar os jogos todos até final da época, mas temos condições de lutar. Honestamente, estou convencido de que se estivermos sempre no nosso melhor vamos ter mais alegrias.»