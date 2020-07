José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 frente ao Boavista, no jogo que abriu a 31.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito bem disputado contra uma equipa muito bem organizada como é a do Boavista. Já o tinha mostrado nos jogos anteriores, fiz referência a essa qualidade e organização antes do jogo. Entrámos muito bem na partida, não deixámos o Boavista alimentar o jogo interior e passar para construção de situações de finalização.



«O controlo do jogo foi repartido e acabámos por conseguir solucionar defensivamente os problemas que nos foram surgindo. Circulámos com paciência à procura da criação de espaços em zonas perigosas. Pela organização e pelo que aconteceu no jogo, os meus jogadores estão de parabéns, conquistaram com mérito os três pontos.



[Estreia do Milson a titular]:



«São boas dificuldades um treinador sentir que todos trabalham de forma muito séria e se entregam totalmente às propostas de trabalho. Isso encoraja no momento em que é possível alguma gestão, dar oportunidades a quem merece. Foi o que aconteceu. Quem jogou nos últimos dois jogos, não esteve mal. Mas houve espaço que permitiu dar oportunidades a estes jogadores e estiveram muito bem. São dificuldades boas.»





«Manutenção assegurada? Talvez, mas enquanto matematicamente não estiver resolvido... Nunca se pode facilitar em alta competição, mas dá para respirar um pouco melhor. No futuro não vamos tirar qualquer rigor e entrega ao que temos vindo a fazer. A ideia é continuar com o mesmo sentido de responsabilidade.



A maneira como nos organizamos com cinco defesas e depois com meio-campo equilibrado, retira algum trabalho defensivo aos três da frente e dá-lhes frescura para ações ofensiva. Especialmente na segunda parte, o jogo pedia mais paciência e mais tranquilidade para tirarmos vantagem do facto de termos um jogador a mais. O Boavista veio de forma agressiva e a pressionar, sem nunca virar a cara à luta. Percebo que o facto de termos estado muito tempo a sofrer e numa zona que não é nossa, também tirou discernimento nesse apelo à paciência.»