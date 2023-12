A Liga de Clubes informou esta quarta-feira que notificou o Boavista, da I Liga, Leixões e Lank Vilaverdense, da II Liga, para apresentarem documentos que comprovem o cumprimento salarial no período relativo aos meses de setembro, outubro e novembro.

Num curto comunicado, a Liga de Clubes informa que as restantes 31 sociedades desportivas, duas das quais com equipas B, cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais no período em causa dentro do prazo definido.

Apenas os três clubes referidos não apresentaram os documentos necessários até 15 de dezembro, o prazo definido para esta fase de controlo salarial, e ficam agora com um prazo de quinze dias para comprovar a inexistência de dívidas.