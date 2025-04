Terminou por agora o «calvário» em relação à falta de eletricidade no Estádio do Bessa, do Boavista, que obrigou os «axadrezados» a treinarem primeiro em Esmoriz, na segunda-feira e posteriormente já no recinto do estádio, apesar de ainda sem eletricidade.

A SAD das «panteras negras», apurou o Maisfutebol, pagou a dívida ao fornecedor de eletricidade que vigorava desde 16 de abril esta terça-feira, embora esta fosse da responsabilidade do clube, e a equipa voltará à rotina habitual já esta quarta-feira.

Em relação aos bilhetes para o jogo com o Sporting, que começaram a ser vendidos na Loja Axadrezada, a venda dos mesmos será retomada no local habitual para o efeito, nas Relações Públicas do Estádio do Bessa.