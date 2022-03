Boavista e FC Porto defrontam-se este domingo, a partir das 20h45, no Estádio do Bessa, no dérbi portuense, que fecha a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois da eliminação nos oitavos de final da Liga Europa ante o Lyon, na quinta-feira, o FC Porto, líder com 70 pontos, volta ao campeonato na defesa da sua posição. Da vantagem de seis pontos que tinha à partida para a jornada, face ao Sporting: os leões já venceram, em Guimarães, no sábado, colocando-se à condição a três pontos dos comandados de Sérgio Conceição.

O treinador dos dragões apenas tem como baixas previstas Wilson Manafá e Bruno Costa, devendo voltar à base mais forte que tem apresentado no campeonato.

Do lado do Boavista, Yanis Hamache é baixa de vulto para o treinador Petit, que também não conta com Miguel Reisinho. Os axadrezados ocupam o 13.º lugar, com 27 pontos. São a equipa que mais empata nesta liga: isso já aconteceu por 15 vezes em 26 jogos. Nas últimas 11 jornadas, o Boavista venceu uma vez, perdeu outra e empatou… nove vezes.

O Boavista-FC Porto tem arbitragem de Artur Soares Dias e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.