Boavista e Sporting defrontam-se este domingo, no Estádio do Bessa, em jogo da 31.ª jornada da Liga portuguesa. Frente a frente, estão o primeiro e o penúltimo classificado do campeonato.

Nos leões, depois de algumas mudanças no onze inicial da vitória por 2-1 ante o Rio Ave, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, é possível que o treinador Rui Borges possa voltar ao onze da jornada anterior, o do triunfo por 3-1 ante o Moreirense. A maior dúvida é mesmo: Pedro Gonçalves volta a ser titular?

Assim, Eduardo Quaresma, Geovany Quenda, Maxi Araújo e Geny Catamo (se não for Pedro Gonçalves) são candidatos fortes no onze inicial, em detrimento, no caso dos primeiros três, de St. Juste, Iván Fresneda e Matheus Reis. Mexidas a confirma quando faltar cerca de uma hora para o início do jogo. De fora continuam Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos, devido a lesões.

No Boavista, o treinador Stuart Baxter, que se estreou com uma vitória em Faro, por 1-0, fará no mínimo uma alteração, dado que o médio Sebastián Pérez está castigado. O avançado Róbert Bozeník, depois de falhada a transferência para o Real Salt Lake, está disponível para o jogo, segundo Baxter. Resta perceber se no onze inicial. Quem não conta para este jogo são, além de Pérez, os lesionados Luís Pires, João Gonçalves, Marco Ribeiro, Ilija Vukotic e Layvin Kurzawa.

O Sporting é líder com 72 pontos, os mesmos do Benfica, mas entra em campo no Bessa já depois do Benfica-AVS. O Boavista é 17.º e penúltimo, com 21 pontos, os mesmos do Farense (último e já derrotado nesta jornada) e a três pontos do 16.º, o AVS.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.