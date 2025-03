Lito Vidigal, treinador do Boavista, no rescaldo à derrota por 2-1 na receção ao Vitória, para a 25.ª jornada da Liga:

(jogo) «Foi um grande jogo, com um atmosfera fantástica. Um jogo dividido até ao fim. A equipa em pouco tempo cresceu muito, estamos mais competitivos, capazes e próximos de vencer. Fizemos um jogo muito capaz. Tivemos alguma infelicidade na forma como sofremos os golos. É de enaltecer a atitude dos jogadores, quiseram muito ganhar. Tenho orgulho de trabalhar com estes jogadores. Está aqui uma família unida».

(Sidoine Fogning na ala esquerda) «Pode jogar como central, mas é lateral esquerdo. Acho que fez uma grande exibição como lateral esquerdo. Se calhar até pode continuar, porque fez uma exibição muito segura».

(episódio com Bruno Varela) «Disse-lhe que, se tiver tempo e me quiser ouvir, no final do jogo ou num dia qualquer, posso dar-lhe a minha opinião sobre isso. Foi só o que lhe disse».

(24 jogadores utilizados desde que chegou ao clube) «Alguns jogadores estão cá há pouco tempo. Estamos numa fase evolutiva e trouxeram mais qualidade e competitividade à equipa. Ela está mais forte e vai continuar a evoluir, pena não termos muito tempo até ao final da época. Ela vai criar automatismos e a probabilidade de ganhar com mais frequência vai acontecer. A equipa fez um jogo muito conseguido contra um adversário forte. O jogo foi dividido do início ao fim. Com um bocadinho mais de felicidade, se calhar estaríamos a falar de um resultado diferente».