Lito Vidigal deixou o comando técnico do Boavista.

A conferência de imprensa prevista para este domingo, que serviria para lançar o jogo com o Rio Ave, foi cancelada. Segundo fonte próxima do processo, citada pela agência Lusa, o diretor técnico Jorge Couto vai comandar a equipa diante dos vilacondenses.

Vidigal, de 55 anos, esteve apenas seis jogos à frente dos axadrezados, com um saldo de uma vitória e cinco derrotas. O luso-angolano sucedeu a Cristiano Bacci a 14 de fevereiro, mas não conseguiu melhorar a classificação: o Boavista continua no 18.º e último lugar da Liga, com 15 pontos, a oito dos lugares de permanência.

O Boavista defronta o Rio Ave esta segunda-feira, às 20h15, num jogo da 28.ª jornada da Liga que será disputado em Paços de Ferreira.