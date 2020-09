Luís Freire, treinador do Nacional, em conferência de imprensa após o empate (3-3) com o Boavista na Madeira:

«Assistimos a um grande jogo de futebol, acho que é indiscutível. Duas equipas à procura de ganhar e penso que o Nacional entrou muito bem no jogo, criámos logo situações até claras, e acabámos por sofrer o golo um pouco a frio.»

«A equipa não se desorientou, não desconfiou de si própria. Podia ter acusado o golo, mas não, o Nacional foi à procura do golo do empate, que também surgiu rapidamente. A partir daí, e até ao 2-1, o Nacional acaba por estar claramente por cima do jogo, foi a equipa que procurou assumir a despesa toda.»

«O Boavista jogava sempre em contra-ataque perigoso, sempre que perdíamos uma bola no meio campo, eles conseguiam sair com um contra-ataque venenoso, mas a despesa do jogo estava entregue a nós, e estávamos à procura do golo e a criar situações. Fizemos o segundo golo numa grande jogada de futebol, mas infelizmente antes da segunda parte ficámos sem o Kalindi, que já tinha sofrido duas ou três faltas, que foram assinaladas, mas que deixaram o jogador inferiorizado fisicamente. Ficámos descompensados no corredor direito e o Boavista acabou por aproveitar isso.»

«O jogo estava aberto, mas ficávamos na sensação de que estávamos por cima do jogo. O Boavista teve três remates à baliza e fez três golos, portanto foi super eficaz. Nós fizemos 14, sete à baliza. Tivemos mais cantos e mais oportunidades.»

«Eles fazem o 3-2 na única oportunidade que têm na segunda parte, e a partir daí o Nacional teve de se reorganizar, de se reencontrar, e com o lançamento do Bryan [Róchez], apostámos mais na frente e acabámos por ser premiados, fazendo o 3-3, que penso que é mais que justo. Era mais do que justo este ponto para o Nacional. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque a ganhar ou a perder, foram sempre iguais. Sempre com o mesmo acreditar, com um futebol bom.»

«Temos muita confiança no nosso trabalho, na nossa equipa e nos nossos jogadores. Temos capacidade, temos qualidade, e temos de jogar de forma destemida. Temos de ter preocupações com os nossos erros, porque as outras equipas aproveitam, mas temos de provocar também o erro do adversário e aproveitarmos também. Temos capacidade para criar perigo, os nossos jogadores têm qualidade e é isso que queremos mostrar.»

«Queremos garantir o mais rapidamente os pontos necessários para o Nacional ficar [na I Liga] e queremos apresentar uma equipa destemida, com personalidade, organizada, e que procure sempre o golo.