Luís Freire, treinador do Vitória, no final do jogo com o Boavista, que os vimaranenses venceram por 2-1 para a 25.ª jornada da Liga:

(segredo) «A chave é a força do grupo e dos jogadores. Existe uma energia muito alta e uma ligação muito grande entre eles. Há uma ambição muito grande que se vive no balneário. Tentamos ao máximo puxar por eles, no sentido de perceberem que, independentemente de quem joga, têm de estar sempre muito ligados porque estamos em duas frentes e a época vai longa. A parte tática é arrastada por essa energia que se sente no balneário e desagua nos jogos».

(troca de laterais ao intervalo) «Tivemos pouca assertividade no último terço, na primeira parte. Rematámos, criámos, mas para as vezes que conseguimos entrar no último terço tínhamos de criar muito mais situações claras de golo. O Hevertton é um lateral muito ofensivo e o João (Mendes) vem com muitos minutos, é o único lateral esquerdo de raiz. Decidimos trocar por jogadores mais frescos. Acabou por resultar».

(episódio com Bruno Varela) «Este jogo tem coisas muito boas para se falar. Grande atitude da equipa, grandes adeptos a apoiar. Ainda não tive oportunidade de esclarecer tudo aquilo que se passou. Os insultos são se evitar no futebol, sabemos disso, mas não vou estar a fazer disso o tópico do jogo. E isso não é desvalorizar o assunto».

(duas vitórias seguidas desde setembro) «A equipa tem estado a crescer bastante. Se lembrarmos as exibições que fizemos com o Braga e o Porto, depois com o Casa Pia fizemos um jogo muito completo, fomos a Sevilha e agora vir ao Bessa fazer a “remontada”. Temos feito coisas muito positivas, alavancadas pelas pessoas que foram a Sevilha e vieram o Bessa. Quem tem esta massa adepta por trás tem de dar tudo pelo clube. Todos nós somos contagiados por isso. Estamos à procura de ser felizes. Estávamos longe do quinto lugar, estamos cada vez mais perto e dependemos de nós (para o atingir). Estamos a depender de nós na Europa também. Temos um adversário enorme na quinta-feira, mas era também um desafio enorme vir aqui ganhar. A equipa B também nos ajudou a preparar este jogo, foram inexcedíveis. Acabamos por estar felizes por este momento. Para sermos fortes, a ambição tem de estar presente. Agora jogamos outra vez quinta e domingo e a ambição tem de ser ganhar os dois jogos».