Rodrigo Mora, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Boavista por 2-1, para a 33.ª jornada da Liga:

«Golo? São coisas que me saem no momento, vi que tinha espaço, arrisquei no remate e a bola bateu na trave e entrou. O que mais importa são os três pontos, agradeço aos adeptos, ajudaram-nos muito hoje. Quero também agradecer aos meus amigos e família, que estiveram aqui para me ajudar.»