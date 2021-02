Gonçalo Franco recuperou da reinfeção da covid-19, três meses após o primeiro teste positivo, e regressou agora aos treinos do Moreirense, segundo anunciou esta segunda-feira o clube da Liga.

O médio de 20 anos conheceu o resultado numa ronda de despistagem realizada a 3 de fevereiro, na véspera do triunfo frente ao Famalicão (2-0), em jogo da 17.ª jornada, do qual ficou afastado, a par da deslocação ao Farense (2-1) e da receção ao Benfica (1-1).

Contratado ao Leixões no defeso, Gonçalo Franco soma 16 aparições esta época e já esteve infetado em novembro de 2020, quando um surto de covid-19 originou trinta casos de infeção na estrutura do Moreirense e suspendeu os treinos durante semana e meia.

O centrocampista eleva as opções do treinador Vasco Seabra na preparação do embate com o Boavista, no qual já poderá contar com o defesa Steven Vitória e o médio Alex Soares, que cumpriram castigo no empate com o Benfica, no passado domingo.

Pedro Amador, Matheus Silva, Sori Mané, Felipe Pires e Pedro Nuno continuam lesionados, enquanto os avançados Walterson e Yan serão reavaliados, uma vez que sentiram queixas físicas e foram substituídos na segunda parte do jogo com o Benfica.