Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 ante o Boavista, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Depois da análise ao jogo, o técnico proporcionou gargalhada geral, ao responder a uma questão sobre a estreia de Ivo Pinto. O reforço foi o sacrificado para a entrada do guarda-redes Vaná, após a expulsão de Defendi, nos primeiros segundos do jogo:

«Vou ser sincero. O que eu lhe disse foi: foi uma excelente estreia Ivo, parabéns (risos).»

