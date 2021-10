Seba Pérez, jogador do Boavista, em declarações na flash interview da SportTV, após a goleada sofrida no Dragão frente ao FC Porto, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«Quando entras ao intervalo e a outra equipa marca tão cedo, o jogo ficou ainda mais difícil. O FC Porto deixou-nos jogar e ter bola, mas quando chegou à nossa baliza foi sempre muito perigoso.



O treinador pediu-me para ter mais um bocadinho a bola, mas quando entras para a segunda parte e sofres um golo tão cedo... temos de focar-nos no próximo jogo.



Sete jogos sem ganhar? O campeonato é muito difícil. Há outras equipas que também não estão a ganhar. A Liga é muito competitiva. Vamos tentar fazer um grande jogo contra o Famalicão.



Entrada do Francisco Conceição? Para mim é vermelho bastante claro. Nem sei por que razão o árbitro não foi ao VAR avaliar o lance.»